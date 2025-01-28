Bursa'da Silahlı Saldırı: İki Kız Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Saldırı: İki Kız Yaralandı

Bursa\'da Silahlı Saldırı: İki Kız Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir kişi pompalı tüfekle kız arkadaşını ve kız kardeşini yaraladı.

28.01.2025 13:24
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kız arkadaşı ve kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, T.S. (34), otomobille geldiği Mimarsinan Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Aynur A. (23) ve kız kardeşi Nuray A'yı (16) bir ikametten çıktıkları sırada fark ederek bir süre kovaladı.

Şüphelinin ruhsatsız pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Aynur A. ve kardeşi Nuray A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kız kardeşler ambulansla kaldırıldıkları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının otomobiliyle geçtikten bir süre sonra kız kardeşlerin koşarak kaçmaya çalıştıkları ve T.S'nin arkalarından ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Silahlı Saldırı: İki Kız Yaralandı - Son Dakika

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