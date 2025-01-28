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Bursa'da Sismometre İhtiyacı

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Doç. Dr. Şenkaya, Bursa Ovası'na sismometreler konulması gerektiğini vurguladı.

28.01.2025 18:05
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"Bursa Ovası'na sismometreler konulmalı"

Doç. Dr. Şenkaya: "Kayapa- Yenişehir fay hattında çalışmalar yürütmemiz gerekiyor"

BURSA - Bursa'da dün öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. BUÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, gerçekleşen depremin Kayapa-Yenişehir fay hattı üzerinde meydana geldiğini belirterek, bu fay hattı hakkında daha fazla çalışma yürütülmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Deprem sonrasın basın açıklaması gerçekleştiren BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, depremin Kayapa-Yenişehir fay hattı üzerinde gerçekleşmesine dikkat çekti. Kayapa-Yenişehir fay hattı hakkında yapılan çalışmaların önemli olduğunu söyleyen Şenkaya, Bursa Ovası'na sismometreler kurularak çalışmaların hız kazanması gerektiği kaydetti.

"Bursa Ovasına sismometreler konulmalı"

BUÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, "Gerçekleşen deprem Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ne denk geliyor. Büyüklüğü 4.0 şeklinde, aslında çok büyük bir deprem değil. Kategori olarak küçük bir deprem ve oluşturduğu ivmeler de gayet küçük. Ancak depremin hem olduğu yer hem de oluş mekanizmasından önem arz ediyor. Depremin olduğu yerin MTA diri fayların üzerinde değil yeni önerilen Kayapa-Yenişehir fay hattının üzerinde olduğu görülüyor. Kayapa-Yenişehir fay hattını daha detaylı çalışmamız gerekiyor. Bunun için de büyün Bursa ovası üzerine sismometrelerimizi kurup, fayın bize verdiği tepkileri 27 Ocaktaki deprem gibi her tepkiyi dinleyip, çözümleyip buradaki fayın şehrimiz için tehlikeli olup olmadığını anlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Depremin nerede nasıl hissedileceğine odaklanmalıyız"

Muhtemel depremlerin Bursa'da nerede ve nasıl hissedileceğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Şenkaya, "Depremi hisseden vatandaşlarımız bir sallantı değil de alttan bir vuruş şeklinde seyrettiğini söylüyordu. Bunun böyle olmasının çok önemli bir nedeni var. Depremler gerçekleştiğinde ortaya farklı türde dalgalar çıkıyor. Verileri karşılaştırdığımızda düşey birleşenin yatay birleşenden daha büyük olduğunu görüyoruz. Depremde sallanmamamızın alttan vurup geçmesinin nedeni de buradaki düşey birleşenin fazlalığı. Bir diğer önemli noktamız. Belirttiğim gibi deprem küçük bir depremdi. İvmeleri yapıya hasar vermeyecekti ancak farklı mahallelerde depremi hisseden vatandaşlarımızın farklı şekilde sallandığını öğrendik. Dolayısıyla bu kadar küçük bir depremde böyle farklı ivmelerin çıktığını hissedebiliyorsak büyük bir depremde bu daha fazla olacak. Bu ortaya çıkan farklılık da kimi yerlerde yapıların hasa görmesine neden olurken kimi yerlerde görmemesine neden olacak. Dolayısıyla biz aslında Bursa'da ve çevresinde nerede ve ne zaman deprem olacağından ziyade bir deprem olduğunda nerede nasıl hissedileceğine odaklanmalıyız. Kayapa-Yenişehir fay hattı özelinde daha fazla çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Yenişehir, Şenkaya, Deprem, Kayapa, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

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