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Bursa'da sokakta çıkan tartışma sonucu tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da sokakta çıkan tartışma sonucu tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti

Bursa'da bir sokakta çıkan tartışmanın ardından tabanca ile açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa\'da sokakta çıkan tartışma sonucu tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti
20.12.2023 - 03:00,  Güncelleme: 03:02
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BURSA'da sokakta çıkan tartışmanın ardından tabanca ile açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi'nde art arda silah sesi duyan vatandaşlar dışarı baktıklarında bir kişinin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralının duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişi, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıda vurulan kişi ile şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Osmangazi, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sokakta çıkan tartışma sonucu tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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