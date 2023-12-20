10:36 •
Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi•
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Bursa'da sokakta çıkan tartışmada vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin Yakup Karataş (28) olduğu belirlendi. Karataş'ın, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.
Semih ŞAHİN/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Sokakta Çıkan Tartışmada Öldürülen Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika