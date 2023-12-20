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Bursa'da Sokakta Çıkan Tartışmada Öldürülen Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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Bursa'da Sokakta Çıkan Tartışmada Öldürülen Kişinin Kimliği Belirlendi

Bursa'da sokakta çıkan tartışmada vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden kişinin kimliği Yakup Karataş olarak belirlendi. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Bursa\'da Sokakta Çıkan Tartışmada Öldürülen Kişinin Kimliği Belirlendi
20.12.2023 - 11:30,
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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa'da sokakta çıkan tartışmada vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin Yakup Karataş (28) olduğu belirlendi. Karataş'ın, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: DHA
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Adli Tıp, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Sokakta Çıkan Tartışmada Öldürülen Kişinin Kimliği Belirlendi - Son Dakika
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