Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama
Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama

Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama
30.08.2025 20:39
Bursa merkezli operasyonda 'Golani' suç örgütünün 9 üyesi tutuklandı, lideri yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı 'Golani' suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Bursa merkezli 6 ilde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı 'Golani' suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Öte yandan firari durumda bulunan örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nın 31 Ağustos günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama - Son Dakika
