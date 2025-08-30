Bursa\'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Tutuklama

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı 'Golani' suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Bursa merkezli 6 ilde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan'ın liderliğini yaptığı 'Golani' suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ YAKALANDI

Öte yandan firari durumda bulunan örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nın 31 Ağustos günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.