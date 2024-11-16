Bursa'da Sürücü Tabancayla Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Sürücü Tabancayla Ağır Yaralandı

Bursa\'da Sürücü Tabancayla Ağır Yaralandı

Bursa Yıldırım’da bir sürücü, başka bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

16.11.2024 02:46
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü, başka bir araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi'nde Kenan C. (30) idaresindeki 16 BEE 013 plakalı hafif ticari araca, yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla ateş edildi.

Başına mermi isabet eden araç sürücüsü Kenan C, ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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