Bursa'da Süs Ağacı Hırsızlığı

26.03.2026 17:39
Bursa'da motosikletli hırsız, 15 bin lira değerindeki süs ağacını çaldı. İşletmeci şikayetçi olmayacak.

BURSA'da motosiklet kasklı kişi tarafından duvarında asılı olan 15 bin lira değerindeki süs ağacı çalınan iş yerinin sahibi Rafet Kurt (35), "Ağacı geri getirip, özür dilerse şikayetçi olmayacağım" dedi.

Olay, 24 Mart'ta saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kasklı kişi, bir iş yerinin önüne gelip camlarını zorlamaya başladı. Camı açamayan şüpheli, duvarda asılı olan yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını koparıp, götürdü. Sabah iş yerine gelen işletmeci, durumu fark edip polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri izledi. Emipler Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'MONTAJ İÇİN SAATLERCE UĞRAŞTIMIZ AĞACI, BİRKAÇ DAKİKADA SÖKEBİLMİŞ'

Olaya tepki gösteren işletme sahibi Rafet Kurt, "Bizim montaj için saatlerce uğraştığımız ağacı birkaç dakikada sökebilmiş. Gerçekten hayret ettim. Yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını sırtlayıp götürmüş. Ağacı geri getirip, özür dilerse şikayetçi olmayacağım. Emniyet güçlerine gerekli bilgileri verdik, yakalanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Bursa, Olay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
