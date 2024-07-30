Bursa'da Taksi Yolda Alev Aldı - Son Dakika
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Bursa'da Taksi Yolda Alev Aldı

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Bursa'da bir sürücü, aracının koku çıkarması üzerine yol kenarına çektiği taksi, aniden alev aldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

30.07.2024 11:33
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BURSA'da sürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi, bir anda alev aldı. O anlar kameraya yansırken, itfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında 16 T 5039 plakalı taksisiyle seyir halinde olan Şükrü Geyik, iddiaya göre; koku duyarak aracını yol kenarına çekti. Geyik, kaputunu açarak motoru kontrol ettiği sırada araç birden alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa\'da Taksi Yolda Alev Aldı
Kaynak: DHA

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