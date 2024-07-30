Bursa\'da Taksi Yolda Alev Aldı

Güncel

Bir kez daha terör halayı çekmek istediler, sonları diğerleri gibi oldu

"Türkiye vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığım için utandım" deyip Bakanlığa isyan etti

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

BURSA'da sürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi, bir anda alev aldı. O anlar kameraya yansırken, itfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında 16 T 5039 plakalı taksisiyle seyir halinde olan Şükrü Geyik, iddiaya göre; koku duyarak aracını yol kenarına çekti. Geyik, kaputunu açarak motoru kontrol ettiği sırada araç birden alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.