Tanpınar'ın Külliyatı, Bursa'da Konuşuldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 11:51  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Bursa Tanpınar Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşide, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın arşivinin edebi külliyatına olan katkılarını ve dönüşüm süreçlerini ele aldı. Programda, Tanpınar'ın eserlerinin korunması ve dijitalleşmenin sağladığı yeni imkanlar üzerinde duruldu.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Bursa Tanpınar Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği söyleşide, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın arşivi üzerine yapılan çalışmaların yazarın mevcut külliyatını nasıl şekillendirdiği ve dönüştürdüğü değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tanpınar Arşivi: Külliyat İçin Yeni İmkanlar" başlıklı söyleşi, Tayyare Kültür Merkezi'nde edebiyatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seda Yücekurt Ünlü ve Sakine Korkmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, Tanpınar'ın İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde bulunan arşivi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Söyleşide, yazarın arşivindeki müsveddelerin edebi metne evrilme süreci ve Tanpınar'ın çalışma pratiği tartışmaya açıldı. Arşivin Tanpınar çalışmalarına sunduğu yeni imkanlar da ele alındı.

Ünlü, Tanpınar'ın edebi mirasının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Usta yazarın metinlerinin yalnızca edebi bir değer taşımadığını, aynı zamanda kültürel hafızanın temel unsurlarından birini oluşturduğunu ifade eden Ünlü, arşiv çalışmalarının çağın imkanlarıyla yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Korkmaz ise külliyat çalışmalarında yaşanan güçlükleri dile getirdi. Tanpınar'ın farklı yerlerde bulunan metinlerini bir araya getirmenin oldukça zahmetli bir süreç olduğunu anlatan Korkmaz, dijitalleşmenin bu süreci daha sistemli ve erişilebilir hale getirdiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:30:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.