Bursa'da Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığına Operasyon

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Bursa'da ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler G.A, Ö.D, M.B. ve F.B'nin ikametlerine ve Yıldırım ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Polisin ikametler ve iş yerinde yaptığı aramada, uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, parşömen, kitap ve içerisinde 2 deri obje, heykel görünümlü obje, 161 sayfadan oluşan Arapça yazılı kitap ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlılardan M.B. ve F.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen G.A. ve Ö.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.