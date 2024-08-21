Bursa'da Tarımsal Alanda İnşa Edilen Tiny Houselar İçin Yıkım Kararı - Son Dakika
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Bursa'da Tarımsal Alanda İnşa Edilen Tiny Houselar İçin Yıkım Kararı

Bursa\'da Tarımsal Alanda İnşa Edilen Tiny Houselar İçin Yıkım Kararı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarımsal alana inşa edilen 122 tiny house için yıkım kararı çıktı. Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından izin alınmadan yapılan evlerin yıkımına başlandı. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmaması halinde hapis ve para cezası uygulanabileceği belirtildi.

21.08.2024 18:17
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarımsal alana inşa edilen 122 "taşınabilir ev" (tiny house) için yıkım kararı çıktı.

Mudanya Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince, izin alınmadan tarımsal alana inşa edilen 122 tiny house'un yıkımına başlandı.

Mudanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, yasal işlemler gerçekleştirilir ve yaptırımlar uygulanır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına ve toprak koruma projelerine uyulmaması halinde hapis ve para cezası uygulanabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da Tarımsal Alanda İnşa Edilen Tiny Houselar İçin Yıkım Kararı - Son Dakika
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