Bursa'da Taşkın: 5 Bin Dönüm Arazi Su Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Taşkın: 5 Bin Dönüm Arazi Su Altında

Bursa\'da Taşkın: 5 Bin Dönüm Arazi Su Altında
20.02.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey'de taşan Çapraz Çayı, 5 bin dönüm tarım arazisini su altında bıraktı, büyük zarar oluştu.

5 BİN DÖNÜM TARIM ARAZİSİ SU ALTINDA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karın erimesi ile taşan Çapraz Çayı, tarım arazileri, yolları ve köprüleri su altında bıraktı. Yaşanan taşkın tarım arazilerinde zarara neden olurken, su altında kalan yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisi dronla görüntülendi. Öte yandan taşkın nedeniyle Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun iki yakası da su altında kaldı.

'MAĞDURUZ'

Taşkının yaşandığı bölgede tarım arazisi olduğunu belirten Fikret Lafçı, "Uzun zamandır böyle bir su görmedik. Bu sene çok su geldi. Bizim yaklaşık 70-80 dönüm ekili arazimiz su altında kaldı. 20 dönüm biçemediğimiz yerler de su altında kaldı. Suya yakın olan yerlerimiz de var, mağduruz. 80 dönüm yerden 40 ton buğday, 20 ton mısır alabilirdik. Bu durumdan dolayı mağduruz. 10 liradan versek, 200 bin lira yapar. Sadece mısırdan 200-250 bin lira zararımız var. Mısır, ayçiçeği, buğday, domates gibi ürünler ekiliyor" dedi.

'DÖNÜM BAŞINA 8-10 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'

Uluabat Gölü'nden Marmara Denizi'ne kadar birleşen çaydaki su taşkınından dolayı tarım arazilerinde büyük zarar olduğunu belirten Hüseyin Satı ise "Hububat ekimlerimiz vardı, buğday arpa tarzında. Sular altında şu an 3-5 bin dönüm arazi kaldı. Bazı vatandaşlarımızın sigortaları vardı ama sigortanın neyi ne kadar karşılayacağını bilmiyoruz. Sigortası olanlar, müracaatlarını yaptılar. Neticeyi bekliyoruz. 50 dönüm civarında buğday, arpa ekili arazilerimiz vardı. Ekiminden bugüne kadar yaptığımız masraf kabataslak yaptığımızda, 2 bin lira civarında dönüm maliyeti var. Mahsulü alamadığımızı da düşündüğümüz zaman dönüm başı 8-10 bin lira zararımız oluşur. Daha masrafı ve maliyeti devam edecek" diye konuştu.

Mehmet İNAN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: DHA

Orhangazi, Karacabey, Ekonomi, Güncel, İzmir, Gebze, Bursa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Taşkın: 5 Bin Dönüm Arazi Su Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:41:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Taşkın: 5 Bin Dönüm Arazi Su Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.