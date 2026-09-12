Bursa'da ters yöne girip polise ve basına saldıran kadın tutuklandı
Bursa'da otomobiliyle ters yöne girerek kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve olayı görüntüleyen basın mensuplarına tüküren kadın, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadınla birlikte gözaltına alınan H.A. ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Bursa'da, kullandığı otomobiliyle ters yöne girerek, kendisini durduran ve işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldıran, olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tüküren Büşra A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Büşra A. ile birlikte gözaltına alınan H.A. isimli şüpheli ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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