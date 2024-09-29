Bursa\'da TIR Çarpması: Yıldız Polat Hayatını Kaybetti

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BURSA'da, çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkıp dönüş yapan TIR'ın dorsesinin çarparak ezdiği Yıldız Polat (28) gözyaşları içinde toprağa verilirken, TIR sürücüsü Muzaffer U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR'ın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı. Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

KADIN TOPRAĞA VERİLDİ, SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Polis merkezinde ifadesi alınan TIR sürücüsü Muzaffer U., bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Musaffer U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Yıldız Polat'ın cenazesi, yakınları tarafından bu sabah Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Şirinevler Merkez Camisinde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Yıldız Polat'ın cenazesi, Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.