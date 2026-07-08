Bursa'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Recep Sürekli (33) idaresindeki tavuk eti yüklü 35 DE 9912 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolu Kosova rampası mevkisinde köprü ayağına çarptı.

Kazada, araç içinde sıkışan Sürekli, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürekli'nin cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, kaza dolayısıyla etrafa yayılan tavuk etleri nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, temizliğin ardından yeniden ulaşıma açıldı.