Bursa'da tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa\'da tıra arkadan çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, arıza yaptığı için duran bir tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

10.05.2024 03:35
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş (43) idaresindeki 16 BCF 149 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. (24) yönetimindeki 47 PL 445 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak akmasını sağladı.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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