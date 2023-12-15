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Bursa'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Bursa'da bir tırın önüne düşen Nebiye Avcı (64), aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Şoför C.Y. gözaltına alındı.

Bursa\'da tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti
15.12.2023 - 21:17,
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Bursa'da tırın önüne düşen kadın, aracın üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi yakınlarındaki bir arsada yürüyen Nebiye Avcı (64), dengesini kaybederek sürücüsünün hareket ettirmeye hazırlandığı 16 CDL 65 plakalı tırın önüne düştü.

Şoför C.Y. aracı hareket ettirince Avcı, tırın altında kaldı. Tırın sarsılmasıyla aracı durduran C.Y, kadının tırın altında olduğunu görerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Avcı'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

C.Y, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Yıldırım, Bursa, Son Dakika

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