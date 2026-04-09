Bursa\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Dursunbey-Kütahya kara yolunda seyreden plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi Harmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.
