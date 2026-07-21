BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı traktörden düşen Efraim G. (72) ile eşi Tazegül G. (69) yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Rıdvan T. (58) idaresindeki 16 AUS 507 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halinde olan Efraim G.'nin kullandığı 77 AK 228 plakalı traktöre çarptı. Hafif ticari araç ters dönerken, traktörden düşen Efraim G. ile eşi Tazegül G. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan kızları yara almazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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