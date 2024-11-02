Bursa'da Trafik Kazası: Mert Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazası: Mert Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Trafik Kazası: Mert Çocuk Hayatını Kaybetti

Bursa'da hastaneden dönen Bahadır ailesinin çocuğu Mert, trafik kazasında hayatını kaybetti.

02.11.2024 14:09
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BURSA'da, hastaneden dönen Gülsüm (36) ve Birol Bahadır (34) çiftinin hafif ticari aracına çarpıp, hasta çocukları Mert'in (4) ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklu Hüseyin Başaran (32), kazada yüzde 25 kusurlu bulunup tahliye edildi. Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporuna itiraz eden ailenin avukatı Tuncay Özdemir, "Dosyada kamera görüntüleri mevcut. Rapor, sadece yol üzerinde hazırlanmış olup, eksiklikler ve hatalar içermekte" dedi.

Kentte yaşayan Gülsüm-Birol Bahadır çifti 2015 yılında evlendi. 5 yıl boyunca çocukları olmayan çiftin gördüğü ilaç tedavisinin ardından 4 yıl önce Mert ismini verdikleri oğulları dünyaya geldi. Plastik üretimi yapan fabrikada çalışan Birol Bahadır ile ev hanımı Gülsüm Bahadır, 11 Nisan'da, ateşlenen Mert'i, Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü. Bahadır çifti, oğullarının tedavisinden sonra saat 00.30 sıralarında evlerine dönerken, kaza meydana geldi.

Birol Bahadır'ın kullandığı 16 VEC 523 plakalı hafif ticari araca, evlerinin bulunduğu Belde Sokak'ta, Hüseyin Başaran idaresindeki 16 ARL 705 plakalı otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Birol ve Gülsüm Bahadır ağır yaralandı, arkada çocuk koltuğunda oturan Mert ise camdan fırlayıp metrelerce savrularak Başaran'ın kullandığı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mert Bahadır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Mert'in yaralı anne ve babası, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp kaldırıldıkları hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Başaran ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Başaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanırken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ana yolda ilerleyen Hüseyin Başaran'ın kullandığı otomobilin, ara sokaktan çıkan Birol Bahadır idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptığı görüldü.

'ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ, PSİKOLOG EŞLİĞİNDE SÖYLENDİ'

Mert Bahadır'ın cenazesi, kazadan 1 gün sonra akrabaları tarafından toprağa verilirken, iç kanama geçiren ve vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Bahadır çifti, öldüğünü bilmedikleri oğullarının cenazesine de katılamadı. Gülsüm ve Birol Bahadır'a, çocuklarının ölüm haberi ise 16 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal servise alınınca psikolog eşliğinde söylendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kazayla ilgili soruşturması devam ederken, Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi incelemesi sonrası, kaza anında Hüseyin Başaran'ın yüzde 25 oranında kusurlu olduğu belirlendi. Dava dosyasını rutin olarak inceleyen Bursa 5'inci Sulh Ceza Mahkemesi, henüz iddianamesi hazırlanmayan Başaran'ın tahliyesine karar verdi.

Bahadır ailesinin savunmasını üstlenen avukat Tuncay Özdemir, Adli Tıp Kurumu ile bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Dosyada kamera görüntüleri mevcut. Kayıtlarda, müvekkilimin sokağın başında frene bastığı görülmektedir. Bu hususa değinmeyen rapor, sadece yol üzerinde hazırlanmış olup, eksiklikler ve hatalar içermekte" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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