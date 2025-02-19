Bursa'da Trafik Sıkışıklığını Azaltmak İçin Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Sıkışıklığını Azaltmak İçin Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Acemler ile Mudanya Kavşağı arasındaki Soğukkuyu bölgesinde trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla başlattığı ilave şerit oluşturma çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Çalışmalar, bölgedeki yoğun trafiği rahatlatmayı hedefliyor.

19.02.2025 13:14  Güncelleme: 14:36
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler ile Mudanya Kavşağı arasındaki Soğukkuyu bölgesinde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak için başlattığı ilave şerit oluşturma çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin önemli noktalarından Acemler'de kesintisiz ulaşım için çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa İzmir Karayolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasındaki Soğukkuyu kavşak bölgesinde başlatılan yol genişletme ve bordür düzenleme çalışmaları sürüyor. İzmir Yolu'nda gerçekleştirilen ilave şerit ve bordür düzenleme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla  Acemler-Mudanya Kavşağı etabını tamamlayan ekipler, çalışmalarına İzmir istikametinde devam ediyor.

210 metreküp beton işlemi yapıldı

Çalışmalarda 50 adet ekskavatör kamyon, greyder ve iş makineleri görev aldı. Asfalt çalışmaları kapsamında 576 ton frezeleme, 933 ton dolgu, 473 ton alttemel, 2 bin 55 ton PMT, 667 ton bitümlü temel, 69 ton binder ve bin 170 ton aşınma asfalt işlemi yapıldı. Kazı dolgu çalışması kapsamında ise 16 bin metreküp kazı, 23 bin 375 ton alt temel dolgu serme sıkıştırma, bin 250 metre aydınlatma hattı, 30 adet aydınlatma direği, 3 adet elektrik box işlemi yapılırken, bordür-tretuvar çalışmaları kapsamında bin 750 metre bordür, 2 bin 750 metrekare parke döşenmesi, 210 metreküp beton işlemi yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Acemler-Soğukkuyu arası İzmir istikametinde 19 adet 'Yönlendirme Oku' uygulamasıyla birlikte 4 adet 'Mudanya' ve 15 adet 'İzmir' yönlendirme şablonu uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca İzmir istikameti gidiş yönünde 1 kilometre orta çizgi ve 3,2 kilometre kenar çizgi çalışması yapıldı.

"Bölgede trafiği rahatlatacak ve sıkışmayı önleyecek bir sistemle hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Acemler'deki trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla mevcut şeritlerin yanına ilave şerit oluşturma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, yol güzergahları birbirinden ayrılarak Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sürücüler direkt olarak sol 3 şeritten İzmir istikametine kesintisiz devam ederken, ayrılan sağ şeritlerden Mudanya'ya ve Hürriyet tarafına gidebileceğini belirten Başkan Bozbey, "Sürücüler, Soğukkuyu çıkışının devamında ise Mudanya ve Nilüfer güzergahlarına devam edebilecek. Bölgede trafiği rahatlatacak ve sıkışmayı önleyecek bir sistemle hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bilimsel verilere dayanarak çalışmalar yapıyoruz. Ulaşım konusunda birçok yatırım yaparak trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Trafik Sıkışıklığını Azaltmak İçin Yeni Yol Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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