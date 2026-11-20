Bursa'da UFO'ya benzeyen mercek bulutu birçok ilçeden görüldü, cep telefonlarıyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da mercek bulutu Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görüldü. Bir süre bozulmadan kalan bulutu birçok kişi cep telefonuyla kaydetti; Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre bulut, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucu oluşuyor.
Bursa semalarında mercek bulutu görüldü.
Osmangazi, Nilüfer, Kestel, Gürsu ve Yıldırım ilçelerinden görülebilen ve bir süre bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.
Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulut, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülebiliyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?