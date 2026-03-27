Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 zanlıyı yakaladı.

İkamette ve şüphelilere ait bir otomobilde arama yapan jandarma, aracın torpidosu ile teybine gizlenmiş uyuşturucu olduğunu belirledi.

Teybin arkasına ve torpido kasasının çeşitli yerlerine gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 44 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.