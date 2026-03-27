Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu

27.03.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve 44 bin lira ele geçirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 zanlıyı yakaladı.

İkamette ve şüphelilere ait bir otomobilde arama yapan jandarma, aracın torpidosu ile teybine gizlenmiş uyuşturucu olduğunu belirledi.

Teybin arkasına ve torpido kasasının çeşitli yerlerine gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 44 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:15:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.