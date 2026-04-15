Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

BURSA'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.H. (36) ve A.E. (35), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Yıldırım ilçesinde operasyon düzenledi. Şüpheliler A.H. ve A.E.'nin üzerlerinde, araçlarında ve kullandıkları depoda yapılan aramalarda; 8 parça halinde toplam 1 kilo 755 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid, 26 adet captagon hap, anahtarlık görünümlü hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ile 168 bin 700 TL ve 495 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.