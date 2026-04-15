Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

15.04.2026 10:29
Bursa'da Jandarma'nın düzenlediği operasyonda 2 kişi tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

BURSA'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan A.H. (36) ve A.E. (35), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda Yıldırım ilçesinde operasyon düzenledi. Şüpheliler A.H. ve A.E.'nin üzerlerinde, araçlarında ve kullandıkları depoda yapılan aramalarda; 8 parça halinde toplam 1 kilo 755 gram metamfetamin, 200 gram sentetik kannabinoid, 26 adet captagon hap, anahtarlık görünümlü hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ile 168 bin 700 TL ve 495 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü
Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

10:27
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
10:05
Taksim’de sahte ayakkabı baskını Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından yayınladı
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından yayınladı
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
09:10
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 10:42:18.
