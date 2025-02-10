Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yaptıkları denetimde, C.S.'yi (28) şüphe üzerine durdurdu. Yapılan üst aramasında C.S.'nin üzerinden 30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aynı denetimde durdurularak üst araması yapılan F.F.' de (27) ise ruhsatsız tabanca ile 14 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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