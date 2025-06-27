Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yabancı uyruklu bir erkek boğazı kesilmiş halde bulundu.
Çakırlı Mahallesi'ndeki sahil yolunda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Afgan uyruklu kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yabancı Uyruklu Erkeğin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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