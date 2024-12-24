Bursa'da Yağmur Barajların Su Seviyesini Artırdı - Son Dakika
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Bursa'da Yağmur Barajların Su Seviyesini Artırdı

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Bursa'da etkili olan sağanak yağmur, Doğancı ve Nilüfer barajlarının su seviyelerini yükseltti. Barajların ortalama su seviyesi son bir haftada yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi. Yetkililer, su tasarrufu uyarısında bulunuyor.

24.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:48
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Bursa'da yağmur en çok barajlara yaradı

BURSA - Bursa'yı bir süredir etkisi altına alan sağanak yağmur sevindirdi. Son bir hafta da zaman zaman etkili olan yağışlar Bursa'nın içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarına can suyu oldu. Barajların ortalama su seviyesi yaklaşık yüzde 4 arttı.

Son 10 yılın en kurak Aralık ayını yaşayan Bursa'da iki barajın ortalama su seviyesi yüzde 10,97'e kadar gerilerken, son yağmurla birlikte bu oran yüzde 14,86 seviyesine ulaştı.

Yetkililer, su kullanımı konusunda vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyarırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geçen ay yaptığı açıklamada, Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik düzeylere yaklaştığını belirterek su tasarrufuna özen göstermeye, kaynakları daha dikkatli kullanmaya davet etmişti.

Bursa\'da Yağmur Barajların Su Seviyesini Artırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Yağmur Barajların Su Seviyesini Artırdı - Son Dakika

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