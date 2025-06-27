Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınında 100'e yakın vatandaş tahliye edilirken; 14 kişi de evlerinden kurtarıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın önce ormana, oradan da 2 bin kişinin yaşadığı İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçradı.
Yangında, 100'e yakın vatandaş tahliye edilirken, 14 kişi de evlerinden kurtarıldı. 23 hayvanın da kurtarıldığı yangına, Orman Bölge Müdürlüğü 1 İHA, 2 helikopter, 14 arazöz, 41 iş ve hizmet aracı ve 139 personelle müdahale ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de 279 personel ve 100'e yakın araçla söndürme çalışmalarına katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da tehlikeli yangın! 14 kişi kurtarıldı, 100'e yakın kişi tahliye edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)