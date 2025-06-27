Bursa\'da tehlikeli yangın! 14 kişi kurtarıldı, 100\'e yakın kişi tahliye edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınında 100'e yakın vatandaş tahliye edilirken; 14 kişi de evlerinden kurtarıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın önce ormana, oradan da 2 bin kişinin yaşadığı İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçradı.

100'E YAKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangında, 100'e yakın vatandaş tahliye edilirken, 14 kişi de evlerinden kurtarıldı. 23 hayvanın da kurtarıldığı yangına, Orman Bölge Müdürlüğü 1 İHA, 2 helikopter, 14 arazöz, 41 iş ve hizmet aracı ve 139 personelle müdahale ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de 279 personel ve 100'e yakın araçla söndürme çalışmalarına katıldı.