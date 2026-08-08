Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

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Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Bursa'da, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis faaliyeti yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlama", "suçtan elde edilen paranın nakline aracılık etme" suçlarından 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

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