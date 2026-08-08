Bursa'da Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Yavru Kedi Kurtarıldı

Bursa\'da Yavru Kedi Kurtarıldı
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İnegöl'de apartmanın yağmur suyu borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın yağmur suyu gider borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çocuğunu okula götürmek için Hamidiye Mahallesi'ndeki Suyolu Cami Sokak'tan geçen Gülsüm Hallı, 3 katlı bir apartmanın yağmur suyu gider borusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Çocuğunu okula bırakan Hallı, bölgeye geri döndü ve kedinin sıkıştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları boruyu sökerek yavru kediye ulaştı. Ekipler kediyi kurtarırken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'KEDİ KURTARILINCA ÇOK MUTLU OLDUM'

Gülsüm Hallı, "Çocuğumu okula götürüyordum, ses geldiğini duydum. Çocuğumu okula bırakıp dönerken sesi tekrar duydum. Ses, arabanın altından geliyor diye düşündüm, tekrar baktım meğer giderden geliyormuş. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. İtfaiye ekipleri geldi, kurtardılar sağ olsunlar. Kedi kurtarılınca ferahladım ve çok mutlu oldum. Canla başla çalıştılar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Yavru Kedi Kurtarıldı - Son Dakika

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