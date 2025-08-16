Bursa\'da Yeni Okul Ziyaretleri

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi bazı okullara ziyarette bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılında hizmete sunulacak ve yapımı tamamlanmak üzere olan Celal Gülayan İlkokulu'nu ziyaret etmelerinin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özen, 23 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye ve Bursa'da birçok alanda devrim niteliğinde dönüşümlere imza atıldığını belirtti.

Geçen eğitim öğretim yılında Bursa'da 27 okulun faaliyete geçtiğini dile getiren Özen,"İnşallah 2025-2026 eğitim öğretim yılında da 12 eğitim kurumumuzu inşallah faaliyete başlatmış olacağız. Burada yaklaşık 168 derslik bulunuyor." dedi.

Özen, Celal Gülayan İlkokulu'nun Nilüfer'in en güzel ve yoğun semtlerinden biri olan 23 Nisan Mahallesi'nde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada uzun zamandır ilkokula ihtiyaç vardı. Yaptığımız girişimlerle arsa teminini gerçekleştirmiştik. Eğitim alanındaki yatırımlarımızı gerçekleştirirken devlet hayata geçiriyoruz ama diğer taraftan hayırseverlerimizin bu konudaki katkıları çok kıymetli. Burada da senelerdir çarşıda komşuluk yaptığımız, gerçekten 'esnafın ağebeyi' olarak nitelendirebileceğimiz merhum Celal Gülayan ağabeyimizin ismini taşıyan bu ilkokulu da tamamlamış olacağız."

Okulu yaptıran hayırsever Berat Gülayan'a da teşekkür eden Özen, Bursa'daki diğer hayırseverleri eğitim alanına katkı vermeye davet etti.

Daha sonra yapımı tamamlanmak üzere olan eğitim kurumlarından olan Baise Bosut Gazioğlu Ortaokulu'nu ziyaret eden Özen, burada yaptığı konuşmada, bu okulun ise hayırsever Sabahattin Gazioğlu tarafından yaptırıldığını aktardı.

Okulda 32 derslik, 8 laboratuvar ve spor salonu bulunduğunu dile getiren Özen, şöyle konuştu:

"Son derece modern, güzel bir eğitim kuruluşu olarak inşallah. Buradaki bölge halkımıza, evlatlarımıza hizmet verecek. Yaklaşık bin öğrencimiz burada eğitim öğretime başlamış olacak. Bu vesileyle ben tekrar Sebahattin Bey'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu eğitim yatırımlarımız hem devlet eliyle hem de hayırseverler vesilesiyle devam edecek."

Özen, 15 Temmuz İlkokulu'nun da eylül ayında güçlendirme ihalesine gireceğini ifade etti.