Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Yenişehir'e Toptancı Hali

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Geçinen Bursa" hedefi doğrultusunda kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Yenişehir'e "Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali" kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla projeler geliştirmeye devam ediyor. Geçen ağustos ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel arasında imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında "Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali" için çalışmalar sürüyor. Başkan Mustafa Bozbey ve Ercan Özel, 40 bin metrekarelik proje alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Esnafla da bir araya gelerek sohbet eden Bozbey ve Özel, sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

"Önümüzdeki yıl toptancı halinin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Yenişehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen 40 bin metrekarelik alanda projelendirme sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, imar durumunun bu ay itibariyle kesinleştiğini açıkladı. Yakın zamanda projeleri tamamlayarak inşaata başlayacaklarını dile getiren Bozbey, "Esnafımızın istediği ölçülerde ve istedikleri standartlarda hayata geçireceğiz. Esnafın güvenle çalışabileceği bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl toptancı halinin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yenişehir'in önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel ise taleplerini Başkan Mustafa Bozbey'e ilettiklerini, 40 bin metrekarelik alanın üst kullanım hakkını Büyükşehir Belediyesi'ne verdiklerini ifade etti. Başkan Bozbey'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Özel, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.