Bursa'da Zeytin Fidanı Dikimi - Son Dakika
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Bursa'da Zeytin Fidanı Dikimi

11.06.2026 11:58
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Bursa'da Hamidiye Tarım Lisesi'nde 60 dönüm araziye zeytin fidanı dikimi yapıldı.

Bursa'da 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 60 dönüm alanına zeytin fidanı dikimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Marmarabirlik işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 430 dönüm arazi üzerinde kurulu lisenin 60 dönümüne zeytin fidanı dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, törende yaptığı konuşmada, Sultan Abdülhamit Han'ın yadigarı olan bu lisede yapılan her çalışmayı önemsediklerini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası ile Marmarabirlik'in okula her zaman destek verdiğini ifade eden Çokgezer, verilen desteklerle Bursa'nın köklü tarım hafızasını mesleki eğitimin dinamizmiyle buluşturduklarını vurguladı.

Çokgezer, mesleki eğitimin sadece teorik bilgilerin aktarıldığı bir alan olmadığını belirterek, "Mesleki eğitim, hayatın tam kalbinde, üretimin tam merkezinde yer alan canlı bir ekosistemdir. Marmarabirlik ile yürüttüğümüz işbirliği bu vizyonun sahaya yansıyan en somut, en bereketli örneklerinden birisidir." dedi.

Toprakla buluşturulacak her bir zeytin fidanının geleceğe bırakılacak yeşil bir miras olduğuna değinen Çokgezer, "Öğrencilerimizin zeytinin dikiminden bakımına, budanmasından hasadına kadar tüm süreçleri bizzat yaşayarak öğrenecekleri bir mesleki gelişim yolculuğu olacaktır. Öğrencilerimiz, ahilik kültürümüzün modern çağdaş temsilcileridir. Bugün toprakla buluşturduğu bu fidanlar gibi öğrencilerimiz de büyüyecek ve ülkemizin üretimine yön verecek." diye konuştu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız da böyle bir projeye katkı sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yıldız, öğrencilerin zeytinin çiçekten tane haline gelene kadar büyüme sürecini yakından takip etmelerinin ve bu fidanlarla ilgilenmelerinin çok önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eğitime katkılarda bulmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu zeytinler büyüdüğünde de tekrar bir programda yeniden birlikte olmak isteriz. Hasat şenliğinde de bir arada olmak isteriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bursa, eğitim ve zeytincilik adına her projede katkı sunacağımızı dile getiriyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından fidanlar toprağa dikildi.

Törene, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, Okul Müdürü Ali Cihan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Zeytin Fidanı Dikimi - Son Dakika

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