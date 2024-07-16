Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası Davasında Sanığa Hapis Cezası

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Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasıyla ilgili 2 sanığın yargılandığı davada sanıklardan biri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukat hazır bulundu, tutuksuz sanıklar Mitat D. ile Erkan K. ise duruşmaya katılmadı.

Avukatların, kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumundan alınan rapora yönelik beyanlarını dinleyen heyet, yeniden rapor alınması taleplerini oybirliğiyle reddetti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mitat D'nin "taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını, raporda kusuru bulunmadığı belirtilen Erkan K'nin ise beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Mitat D'yi "taksirle öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine hükmetti.

Olay

Geçen yıl aralık ayında gerçekleşen olayda, Bursa- Karacabey kara yolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında Erkan K. idaresindeki 33 AIB 304 plakalı tıra, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki 16 AC 462 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Demirdöver'in kullandığı 16 AVC 941 plakalı otomobil ile Mitat D. yönetimindeki 43 U 7517 plakalı tır çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkışmıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Demirdöver ve yanında bulunan Hatice Demirdöver, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.