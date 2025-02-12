Bursa'dan Çiftçilere Geri Dönüşümle Üretilen Sulama Boruları Dağıtılacak - Son Dakika
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Bursa'dan Çiftçilere Geri Dönüşümle Üretilen Sulama Boruları Dağıtılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Plast Fabrikası, geri dönüşüm hammaddesiyle ürettiği 3 milyon metre yassı boru ve 2,5 milyon metre yuvarlak boruyu çiftçilere dağıtmayı planlıyor. Tesis, tarımsal sürdürülebilirlik ve su kaynaklarının korunması amacıyla önemli bir adım atıyor.

12.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:41
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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası, yüzde 100 geri dönüşüm hammaddesiyle üretilen 3 milyon metre yassı boru ve 2,5 milyon metre yuvarlak boruyu ilerleyen günlerde çiftçiye dağıtmayı planlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçen aylarda Tarım Peyzaj A.Ş. yatırımıyla kente kazandırdığı Damla Sulama Boru Üretim Tesisi, yüzde 100 geri dönüşümden elde ettiği ham maddelerle damlama boru üretimini sürdürüyor. Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıklar, modern teknolojilerle işlenerek çiftçinin hizmetine sunuluyor.

Hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak hem de su kaynaklarını korumak amacıyla tesisin önem taşıdığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nin hem doğaya hem de üreticiye nefes olacağını belirtti.

Üretilen boruların yüzde 100 geri dönüşümden yapıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Eski sulama borularını geri dönüşüme kazandırmak isteyen çiftçilerimize de 'eskisini getir, yenisini götür' uygulamasıyla destek sağlıyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz hem modern sulama borularına sahip olacak hem de topraklarının temiz kalmasına katkıda bulunacak. Hibe yoluyla sulama borusu desteği sağlayarak, tarımsal maliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasını sağlayacağız. Çiftçimizin gelirlerinin artması konusunda da projelerimiz var. Bunları tek tek uygulayacağız" dedi.

Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar da "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in vizyonuyla çiftçilere destek amacıyla kurulan Tarım Plast Fabrikası'nın ilk ürünlerini önümüzdeki günlerde çiftçilere dağıtacağız. 52 günde yaklaşık 3 milyon metre yassı boru ve 2,5 milyon metre yuvarlak boru üretildi. Üretilen boruların ortalama adedi ise 8 bin 500 civarında. Ziraat odalarının başkanlarıyla birlikte belirlenecek bir sistemle soruları çiftçimize dağıtacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'dan Çiftçilere Geri Dönüşümle Üretilen Sulama Boruları Dağıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'dan Çiftçilere Geri Dönüşümle Üretilen Sulama Boruları Dağıtılacak - Son Dakika
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