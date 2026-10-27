Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Onuncu Yıl Marşı'nı sanatseverlerle söyledi

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Onuncu Yıl Marşı'nı sanatseverlerle söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde konser verdi. Şef Hakan Özlev'in yönettiği konserde 'Onuncu Yıl Marşı' gibi eserler seslendirildi, sanatseverler de eşlik etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konseri, şef Hakan Özlev yönetti.
Sahne alan solistler ve koro, Cumhuriyet Bayramı'na özel oluşturdukları repertuvarı müzikseverlerle paylaştı.
Gecede, "Vardar Ovası", "Sarı Zeybek", "İzmir'in Dağları" ve "Onuncu Yıl Marşı" gibi eserlere sanatseverler de eşlik etti.
Konserin sonunda şef, solistler ve koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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