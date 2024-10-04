Bursa Emniyetine 235 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika
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Bursa Emniyetine 235 Yeni Araç Tahsis Edildi

Bursa Emniyetine 235 Yeni Araç Tahsis Edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 235 yeni aracın teslim törenini gerçekleştirerek güvenliği artırmayı hedefliyor.

04.10.2024 16:17
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İçişleri Bakanlığınca, Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 235 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, yeni araçlar sayesinde polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünün artacağını söyledi.

Bursa'nın güvenli iller arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Zaimoğlu, "Bursa'yı dünyanın en güvenli şehri yapma noktasında kararlı mücadelemiz devam ediyor. Bursa'mıza kazandırılan 235 araçla daha güçlü ve görünür olarak suç ve suçluyla mücadelemiz ve mücadele kapasitemizi artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Zaimoğlu, araçların emniyet teşkilatına kazandırılmasında emeği geçenlere, tüm kamu paydaşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Araçların alımında emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edilen törenin ardından 235 araç, tahsislerinin yapıldığı birimlere teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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