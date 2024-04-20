Bursa'da istinat duvarı çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da istinat duvarı çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa\'da istinat duvarı çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, şiddetli yağışın etkisiyle zayıflayan istinat duvarı, bir apartmanın üzerine devrilerek toprak kaymasına neden oldu. Olayda 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bina sakinleri tahliye edilirken, enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, devletin tüm kurumlarıyla olay yerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

20.04.2024 17:08
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, istinat duvarının bir sitedeki apartmanın üzerine devrilmesi ve toprak kayması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Şehit Mehmetçik Sokağı'nda şiddetli yağışın da etkisiyle zayıfladığı ileri sürülen istinat duvarı, kot farkı nedeniyle alt tarafta kalan 6 katlı apartmana doğru yıkıldı.

Toprak kaymasının da yaşandığı bölgede duvarın enkazı, binada aynı kattaki 2 dairenin yan duvarlarına devrildi. Otoparktaki bir otomobil de enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Söz konusu dairelerde yaşayan ve hafif yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası bölgede incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Afetin ilk dakikasından bu yana Kaymakamlık, AFAD, itfaiye, emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili tüm ekiplerimizle olay yerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Meydana gelen toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi nedeniyle olaydan etkilenen hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Devletimiz her zaman olduğu gibi bütün kurumları ve tüm imkanlarıyla milletinin yanındadır."

Kaynak: AA

İtfaiye, Bursa, AFAD, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da istinat duvarı çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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