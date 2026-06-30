Bursa İçin 3,4 Milyon Fidan Üretilecek - Son Dakika
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Bursa İçin 3,4 Milyon Fidan Üretilecek

Bursa İçin 3,4 Milyon Fidan Üretilecek
30.06.2026 17:12
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Eskişehir Orman Fidanlığı, Bursa'daki yangınlar için 3,4 milyon fidan üretimi gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'nin en büyük fidan üretim tesisi olan Eskişehir Orman Fidanlığı'nda bu yıl üretimi yapılacak olan 6 milyon fidandan 3 milyon 400 bini, Bursa'da yangında zarar gören ormanların yeniden yeşillendirilmesinde kullanılacak. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, üretimin özel seralarda devam ettiğini ifade ederek, "Bursa'da yanan alanlar için de 3 milyonun üzerinde fidan üretildi ve en kısa sürede gönderilecek" dedi.

Türkiye'de 2025 yılı içerisinde çıkan 1351 orman yangınının ardından yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar hız kazandı. Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde 1937 yılında kurulan, 1695 dekar alanı ve 15 milyon 600 bin fidan üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük fidan üretim tesisi olan Eskişehir Orman Fidanlığı'nda üretim aralıksız olarak sürdürüyor. Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü, 1937 yılından itibaren yaklaşık 200 farklı türde üretim yaparken, bugüne kadar 1 milyar üzerinde fidan üretimi gerçekleşti. Bu yılki planlamada seralarda üretimi sağlanacak 3 milyon 400 bini karaçam fidanlarının geçen yıl Bursa'da etkili olan yangınlarda zarar gören ormanlara gönderileceği belirtildi. Diğer fidanlar ise orman yangınlarında zarar gören diğer şehirlere gönderilecek.

VALİ YILMAZ, ZİYARET ETTİ

Orman fidanlığını ziyaret eden Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, üretim aşamalarını gezerek Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş'tan bilgi aldı. Seralarda üretimin son hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Yılmaz, "Burada gerçekten muhteşem bir çalışmayı hep birlikte gezdik ve gördük. Bir kez daha böyle bir kurumumuz olduğu ve bu çalışmalar yürütüldüğü için hepimiz gururlandık. Fidan üretimi için nasıl bir gayret sarf edildiğini gördük. Burada milyarlara varan fidan üretiminin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ayrıca 200 çeşit fidanın üretildiği, 1700 metre karelik alanda muhteşem bir çalışmayı görüyoruz. Muğla'da yanan orman için 1 milyonun üzerinde fidan üretimi yapılıp gönderildi. 3 milyonun üzerinde fidan yine Bursa'da yanan alan için üretildi. Oraya gönderilecek. Türkiye'de yanan alanlarla ilgili burada fidanlarımız üretiliyor çok ciddi rakamlarda üretiliyor ve gönderiliyor. Buradaki üretimimiz en iyi şekilde üretmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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