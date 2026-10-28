Bursa İnegöl'de kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Bursa İnegöl\'de kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, Yenice Köprülü Kavşağı'nda bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdulsamet S. (25) yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne ilerleyen Abdulsamet S.'nin kullandığı 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşağa dönüş yaptığı sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulsamet S., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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