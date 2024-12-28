Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsünün yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa-İstanbul Denizde Sefer İptalleri - Son Dakika
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