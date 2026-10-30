Bursa İznik\'te kullanılamaz hale gelen soğuk hava deposu dronla görüntülendi

Bursa İznik'te kullanılamaz hale gelen soğuk hava deposu dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İznik'te İznik-Sakarya kara yolu üzerindeki soğuk hava deposunda saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, 4,5 saatlik çalışmayla söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen deponun hasarı dronla görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
BURSA'nın İznik ilçesinde yangında kullanılamaz hale gelen soğuk hava deposu, dron ile görüntülendi.
İznik- Sakarya kara yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 4,5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğuk hava deposu kullanılamaz hale geldi.
Hasarın boyutu dron ile havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
Kaynak: DHA
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