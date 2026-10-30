Bursa İznik\'te soğuk hava deposundaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Bursa İznik'te soğuk hava deposundaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İznik ilçesinde İznik-Sakarya yolu üzerindeki soğuk hava deposunda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
BURSA'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile başlatılan müdahale sürüyor.
Yangının saat 02.00 sıralarında İznik- Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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