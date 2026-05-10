Osmangazi Belediye Başkanı Aydın'dan Bursa Kahve Festivali'ne Ziyaret

10.05.2026 12:21  Güncelleme: 13:43
Bursa Kahve Festivali, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın katılımıyla renklendi. Konserler, kahve tadımları ve workshoplarla dolu etkinlik, kahve tutkunlarına keyifli anlar sundu.

(BURSA) - Bursa Kahve Festivali'ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla sohbet etti, kahve tadımı yaptı. Etkinlik kapsamında sahne alan Can Bonomo ile de bir araya gelen Aydın, sanatçıya Bursaspor atkısı hediye etti.

Osmangazi Belediyespor'un katkıları ve Opus FS iş birliğiyle Sukaypark'ta düzenlenen Bursa Kahve Festivali, ikinci gününde Karnelya, Yedinci Ev ve Can Bonomo konserlerine ev sahipliği yaptı. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçıların seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kahve tadımları, workshoplar ve renkli etkinliklerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan festivali gezen Aydın, alanda kurulan kahve stantlarını tek tek ziyaret ederek işletmecilerle sohbet etti. Özel kahvelerin tadına bakan Aydın, festival alanındaki vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Festivale katılan binlerce kahve tutkunu, stantlarda özel sunumlarla hazırlanan kahveleri deneyimlerken, gün boyu sahne alan sanatçıların konserleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Kahvenin çekirdekten fincana uzanan yolculuğunun anlatıldığı workshoplarda katılımcılar, kahve kültürüne ilişkin bilgi edinirken farklı demleme tekniklerini de deneyimleme fırsatı buldu. Gün boyu süren etkinliklerle ziyaretçiler festival atmosferinin tadını  çıkardı.

Bursa Kahve Festivali'ni keyifli bulduklarını ifade eden vatandaşlar, "Etkinliği çok beğendik. Burada gün boyu farklı etkinlik alanlarında eğlenme fırsatı buluyoruz. Farklı demleme teknikleriyle hazırlanan kahvelerin tadına bakarken aynı zamanda sahne alan sanatçıları dinleyerek unutulmaz vakit geçiriyoruz. Bu organizasyonda katkısı olan Osmangazi Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyareti kapsamında Can Bonomo ile de sohbet eden Aydın, sanatçıya Bursapor atkısı hediye etti.

Festival, Rednblack, Tuana ve Pinhani konserleriyle bugün sona erecek.

Kaynak: ANKA

