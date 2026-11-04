Bursa Karacabey açıklarında eş zamanlı 3 hortum sahilden görüntülendi

Bursa Karacabey açıklarında eş zamanlı 3 hortum sahilden görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Karacabey'de Ekinli Mahallesi Boğaz mevkisi açıklarında Marmara Denizi üzerinde aynı anda 3 hortum meydana geldi. Sahildeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortumlar, karaya varmadan bir süre sonra etkisini kaybetti.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde Marmara Denizi açıklarında eş zamanlı oluşan 3 hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karacabey ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi Boğaz mevkisi açıklarında, 3 ayrı hortum oluştu. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hortumların deniz üzerinde ilerleyişi yer aldı. Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra etkisini yitirdi.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: DHA
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