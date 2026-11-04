Bursa Karacabey açıklarında eş zamanlı 3 hortum sahilden görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Karacabey açıklarında eş zamanlı 3 hortum sahilden görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa Karacabey açıklarında eş zamanlı 3 hortum sahilden görüntülendi
Haber Videosu

Bursa Karacabey'de Ekinli Mahallesi Boğaz mevkisi açıklarında Marmara Denizi üzerinde aynı anda 3 hortum meydana geldi. Sahildeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülediği hortumlar, karaya varmadan bir süre sonra etkisini kaybetti.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde Marmara Denizi açıklarında eş zamanlı oluşan 3 hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karacabey ilçesine bağlı Ekinli Mahallesi Boğaz mevkisi açıklarında, 3 ayrı hortum oluştu. Deniz yüzeyinden gökyüzüne doğru yükselen hortumlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hortumların deniz üzerinde ilerleyişi yer aldı. Hortumlar karaya ulaşmadan bir süre sonra etkisini yitirdi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA
Marmara DeniziCep TelefonuKaracabeyMarmaraGüncelBursaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Türkiye’nin nüfusu açıklandı 9 ayda dikkat çeken artış Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih 18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:18
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler’de kutladı Gece kulübüne gittiler
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:59:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Karacabey açıklarında eş zamanlı 3 hortum sahilden görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android