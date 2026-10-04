Karacabey'de ormandaki otomobilde vahşet: 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti - Son Dakika
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Karacabey'de ormandaki otomobilde vahşet: 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti

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Karacabey\'de ormandaki otomobilde vahşet: 18 yaşındaki genç kızın boğazını kesti
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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde dün gece ormana otomobille giden Gökçe Alkan (18), tartıştığı iddia edilen erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından bıçakla öldürüldü. Kendini de boynundan yaraladığı belirtilen şüpheli, jandarmanın gözaltısında hastanede tedavi görüyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Gökçe Alkan (18), tartıştığı erkek arkadaşı Mustafa B. (24) tarafından otomobilde boğazı kesilerek öldürüldü.

ORMANDA ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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