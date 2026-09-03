Bursa Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirildi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 kilo 675 gram kubar esrar ve 116 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, 3 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök Hint keneviri bitkisi bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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