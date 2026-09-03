Bursa Karacabey\'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, 3 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök Hint keneviri bitkisi bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.