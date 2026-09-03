Bursa Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirildi

Bursa Karacabey\'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirildi
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 kilo 675 gram kubar esrar ve 116 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, 3 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök Hint keneviri bitkisi bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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