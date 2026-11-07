Bursa Nilüfer\'de eğlence merkezine tüfekle ateş açan 2 şüpheli kaçtı, polis arıyor

Bursa Nilüfer'de eğlence merkezine tüfekle ateş açan 2 şüpheli kaçtı, polis arıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki eğlence merkezine tüfekle ateş açan 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis, tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence merkezine tüfekle ateş açıp kaçan 2 şüpheli aranıyor.
Fethiye Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önüne gelen 2 şüpheli, tüfekle eğlence merkezine doğru ateş etti.
Tüfekten çıkan mermiler eğlence merkezine isabet ederken şüpheliler bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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