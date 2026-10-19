Bursa Nilüfer\'de iki sürücü araçlarını birbirinin önüne kırdı, o anlar kamerada

Bursa Nilüfer'de iki sürücü araçlarını birbirinin önüne kırdı, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün akşam Ankara Yolu Caddesi'nde iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücüler tartışma sırasında araçlarını birbirinin önüne kırdı; tehlikeli anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.
BURSA'da iki otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, tartışma sırasında araçlarını birbirinin önüne kırdı. Trafikte yaşanan tehlikeli, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücülerin araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdığı, aniden birbirilerinin önlerine kırdığı ve trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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