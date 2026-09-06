Bursa Nilüfer'de mazot sızıntısı 9 aracı çarpıştırdı, 4 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tırın deposundan sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu; 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in aracının da kazaya karıştığı öğrenildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İzmir Yolu Caddesi Karacaoba mevkisinde 70 AAD 777 plakalı tırın deposundan sızan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafiğe kapatılan yol, belediye ekiplerinin yaptığı temizleme çalışması ve araçların kaldırılmasının aradından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in aracının da kazaya karıştığı öğrenildi.
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